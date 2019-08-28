Вблизи Североморска-3 группа «Прерванный полет» установила первую памятную табличку

СЕГОДНЯ 11:13 2019-08-28T11:14:09+03:00

Первый памятный знак уже нашел предназначавшееся ему место. Фото: группа "Прерванный полет"

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В Заполярье стартовала пятая экспедиция группы «Прерванный полет». Напомним, ее активисты ездят по России и устанавливают таблички на местах гибели летчиков, защищавших нашу Родину в Великую Отечественную войну. Всего благодаря их стараниям в регионах уже появилось больше 50 памятных знаков, 21 из которых – в Мурманской области. В этом году москвичи прогостят на Кольском полуострове до 7 сентября и установят за это время 13 табличек. Первый памятный знак уже нашел предназначавшееся ему место.

- 27 августа в Кольском районе вблизи Североморск-3 был установлен первый памятный знак на месте гибели летчика-истребителя 2 гвардейского истребительного авиационного полка ВВС Северного флота, гвардии младшего лейтенанта Ивана Криворучко. Он погиб в воздушном бою 17 мая 1942 года, - говорит руководитель группы «Прерванный полет» Виктор Рыбьяков.

По традиции, церемония установки прошла по традиции без пафоса. На ней присутствовали помимо активистов «Прерванного полета» представители Музея военно-воздушных сил Северного флота и военнослужащие Северного флота.

ИСТОЧНИК KP.RU