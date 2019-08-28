СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-28T10:19:27+03:00

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Авария, которая произошла поздно вечером 27 августа, у Молодежки в столице Заполярья была больше похожа на кадры из какого-нибудь боевика, поскольку в реальной жизни никто не ожидал, что внедорожник способен совершить сальто в воздухе.

- Авария произошла в 21:20 27 августа у дома №2 по проспекту Ленина. SsangYong ехал со стороны улицы Полярные Зори в сторону Кольского проспекта. Автомобиль стал перестраиваться в крайний правый ряд, столкнулся с «ВАЗом». После чего въехал в ограждение и перевернулся, - рассказывают в отдельном батальоне ДПС ГИБДД по Мурманску. – Сорванный иномаркой забор отбросило на 17-летнего пешехода, стоящего на тротуаре.

Очевидцы, описывают ДТП куда более эмоционально. Мол, водитель джипа видел только горящий зеленым светофор и в последний момент заметил легковушку, решил проскочить справа.

- Водитель резко вывернул руль и со всей дури влетел в забор. После удара его перевернуло в воздухе на 360 градусов, Он практически перелетел над пешеходами и встал на колеса, - рассказывает Анжелика Ларина.

Но если 61-летний водитель и его пассажирка не пострадали, то девушке, на которую упал сорванный с креплений забор, пришлось несладко. Подоспевшая «скорая» доставила ее в больницу закрытой черепно-мозговой травмой, переломом шейных позвонков и сотрясением головного мозга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/728560" frameborder="0"></iframe> В Мурманске внедорожник перевернулся в воздухе и сбил ограждением 17-летнюю девушку.Автор: Мурманск ДТП ЧП! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU