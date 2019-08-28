В Лувеньге ищут кировчанина, который приехал на морскую рыбалку

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-28T09:43:00+03:00

Местные говорят, что в минувший уик-энд был сильный ветер, и лодку могло унести далеко

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Морская рыбалка – это, кончено, хорошо, но крайне волнительно для родственников любителя такого вида отдыха. Вот и родные 58-летнего Николая Жукова забили тревогу, когда он перестал выходить на связь.

- Сам он из Кировска, а в Лувеньгу поехал на рыбалку. Собирался выходить в море. Это было 23 августа. А в субботу он перестал выходить на связь – телефон выключен, - рассказывает родственник пропавшего Виталий Жуков. - Приехали на место: машина стоит, лодки и снастей нет.

По словам местных жителей, как раз утром в субботу дул довольно сильный ветер в сторону моря – и если вдруг на лодке забарахлили мотор, то ее могло унести достаточно далеко. Родные просят всех неравнодушных откликнуться и помочь в поисках пропавшего рыбака. МЧС и полицию уже подключили.

Если вы можете помочь, пишите Виталию Жукову в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU