В Лувеньге ищут кировчанина, который приехал на морскую рыбалку
Морская рыбалка – это, кончено, хорошо, но крайне волнительно для родственников любителя такого вида отдыха. Вот и родные 58-летнего Николая Жукова забили тревогу, когда он перестал выходить на связь.
- Сам он из Кировска, а в Лувеньгу поехал на рыбалку. Собирался выходить в море. Это было 23 августа. А в субботу он перестал выходить на связь – телефон выключен, - рассказывает родственник пропавшего Виталий Жуков. - Приехали на место: машина стоит, лодки и снастей нет.
По словам местных жителей, как раз утром в субботу дул довольно сильный ветер в сторону моря – и если вдруг на лодке забарахлили мотор, то ее могло унести достаточно далеко. Родные просят всех неравнодушных откликнуться и помочь в поисках пропавшего рыбака. МЧС и полицию уже подключили.
Если вы можете помочь, пишите Виталию Жукову в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU