В Молочном впервые за 30 лет ремонтируют поликлинику

СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-28T09:11:39+03:00

Жители возмущены тем, что приема в автопункте приходится ждать на улице, а туалет ходить в кустики

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Эх, что ни говори, а угодить русскому человеку крайне сложно. Вот не было в поликлинике Молочного 30 лет ремонта, и никто не возмущался, а как начали делать, так критика посыпалась, словно из рога изобилия.

- Народу тьма - последний месяц лета, дети выходят в сад и школу. А чтобы получить справку, надо отстоять огромную очередь … на улице. С маленькими детками. Да и взрослые устают. Прием ведет один врач. Стоим долго. На вопрос в регистратуре, куда детям в туалет сходить, ответили: «В кустики!». Кстати на улице +10. Организация на высшем уровне, - возмущаются жители поселка в группе «ДТП – ЧП Кола51».

Правда, в администрации Кольской ЦРБ, филиалом которой и является амбулатория в Молочном, на такую критику отреагировали молниеносно.

- Ремонт идет по плану. Чуть-чуть задержались и не успели до сентября закончить из-за проведения трех конкурсов. В поликлинике заменили все: полы, батареи, сантехнику и так далее. Сейчас на втором этаже уже залили пол, как только он встанет – это 8-10 дней – будем вести приемы там, - говорит и.о. главного врача Кольской ЦРБ Борис Гришко. – Сейчас работает автопункт. Отказа ни в приеме, ни в сдаче анализов нет никому. Надо немного подождать. Сделать это можно в холле поликлиники.

А вчера, 27 августа, в поликлинике рабочие в спешном порядке установили унитазы, и сегодня проход к ним уже будет открыт для всех желающих. К 1 октября в поликлинике рассчитывают завершить все ремонтные работы, и амбулатория заработает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU