2019-08-28T11:29:25+03:00
Общество

В Мурманской области отопительный сезон в жилых домах начнется 1 сентября

А на несколько дней ранее батареи начнут греть в школах
Мария ПАШЕНКОВА
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Уже в первый день осени батареи начнут греть наши квартиры.Уже в первый день осени батареи начнут греть наши квартиры.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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"Комсомолка" уже писала, что в этом году отопительный сезон может начаться как никогда рано - 1 сентября. И ресурсоснабжающие организации уже получили письма, чтобы начать готовиться.

И вот эта информация была подтверждена в правительстве региона.

- Мурманская область готова к зиме. Муниципалитетам поставлена задача до 1 сентября пустить тепло в школы и детские сады, чтобы дети могли начать учебный год в теплых помещениях. А с 1 сентября должно начаться подключение отопления в жилом фонде, - уточнили в пресс-службе правительства Заполярья. - Соответствующие поручения были даны врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом в рамках выездного заседания правительства Мурманской области, состоявшегося 27 августа в Мончегорска.

Включить отопление в квартирах северяне просили все лето. Ведь на него пришлось всего около двух недель теплых деньков. Все остальное - длинные холодные недели, когда и заморозки случались, и снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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