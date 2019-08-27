2019-08-27T16:42:35+03:00
Общество

В Раякоски приехал фельдшер

Мужчина с отличием окончил Мурманский медицинский колледж
Елена МОЛОДЦОВА
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Теперь Раякоски будет с медиком. Фото: commons.wikimedia.orgТеперь Раякоски будет с медиком. Фото: commons.wikimedia.org
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Пожалуй, нигде так не ждали фельдшера, как в Раякоски. Еще бы! Год самый отдаленный поселок Печенгского района жил без постоянной медицинской помощи – врачи приезжали лишь два раза в неделю, а скорую из Заполярного надо ждать два часа. Но теперь вопрос решен, и 27 августа фельдшер в Раякоски приступил к своим обязанностям.

- Мы долго работали над этой проблемой и, в конце концов, решили ее. О том, что тогда еще студент Мурманского медицинского колледжа придет работать в наш самый отдаленный поселок мы договорились еще в октябре. Ему около 40 лет. Человек взрослый и серьезный. И главное – отличник. Первый диплом у него сестринское дело, а второе – фельдшерское, - рассказывает, с трудом сдерживая радость, главный врач Печенгской ЦРБ Николай Полудненко.

Фельдшеру уже выделил квартиру с ремонтом в Раякоски. В его обязанности помимо оказания входит медицинский осмотр школьников, диспансеризация местных жителей и прививочная компания. В общем, вся доврачебная помощь. В случае неотложных ситуаций по-прежнему будут вызывать «скорую» из Заполярного, но первую помощь больному, тем временем, окажет фельдшер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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