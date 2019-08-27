В Мурманске найти пропавшую бабушку в тапочках помогли внимательные врачи

СЕГОДНЯ 16:17 2019-08-27T16:17:45+03:00

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На прошлой неделе в Мурманской области искали сразу двух северян с сединой на висках. Пропали они в разных городах, но объединяло их одно - оба ушли в домашних тапочках.

70-летняя Елена Салабаева вышла из дома на улице Лобова в Мурманске 23 августа. Родственники забили тревогу сразу. В соцсетях появились посты - помогите найти бабушку! Волонтеры собрались на поиски. Но помощь пришла от людей в белых халатах.

- Женщину в тапочках, которая бесцельно ходила возле областного центра специализированных видов помощи, заметили врачи. Они позвонили в полицию. Прибывший на место патруль ППС забрал бабушку и отвез ее к родным, - рассказали "КП" подробности в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

А вот 57-летний Иван Федорович Барановский ушел из городской больницы, в которой находился на лечении, в поселке Верхнетуломский 21 августа. И тоже в тапочках.

Найти мужчину помогли внимательные прохожие. Оказалось, что северянин успел дойти до Мурмашей. Там они сидел на лавочке, пока его не заметили жители поселка.

- Они подумали, что ему плохо, и вызвали скорую. Ивана Барановского доставили в больницу, а оттуда сигнал поступил в полицию, - уточнили в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU