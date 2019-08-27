Гидрографы Северного флота открыли пять новых островов в Арктике

СЕГОДНЯ 15:57 2019-08-27T15:58:11+03:00

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Казалось бы, в XXI веке люди открыли все, что только возможно, исследовав земной шар вдоль и поперек, но Арктика таит еще много сюрпризов. Выходящие из-под ледника острова позволяют и сегодня делать немало открытий.

- Гидрографическая группа Северного флота во время экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа подтвердила открытие пяти островов, которые находятся в бухте Визе на карском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Площадь объектов варьируется от 900 до 54500 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Северного флота.

На новых островах гидрографы провели топографическую съемку, подробно описали и сфотографировали свои открытия. На одном из островов они сложили памятный гурий, в который вложили записку об открытии, памятный вымпел, посвященный предстоящему 100-летию гидрографической службы Северного флота, и «капсулу времени» - компакт-диск с фотографиями непосредственных участников экспедиции.

ИСТОЧНИК KP.RU