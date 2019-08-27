2019-08-27T14:27:49+03:00
Происшествия

32-летняя кандалакшанка утонула в пруду под Санкт-Петербургом

В обстоятельствах гибели северянка будут разбираться следователи
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
Тело северянки нашли в пруду. Фото: photocentra.ruТело северянки нашли в пруду. Фото: photocentra.ru
Изменить размер текста:

Отдых очередной заполярной семьи на даче за пределами Мурманской области закончился трагедией. Напомним, 16 августа стало известно, что в подмосковном городе Электроугли погиб полуторагодовалый мурманчанин. Мальчик вышел за пределы дачного участка, а когда его нашли он уже погиб. Видимо малыш упал и утонул в придорожной канаве. Похожая история произошла на днях в Ленинградской области.

- Тело 32 летней кандалакшанки было обнаружено около 13:00 26 августа в пруду на Старожиловской улице в Парголово. По словам очевидцев, женщина плавала спиной вверх, - сообщает портал «Оперативное прикрытие». – Как выяснилось, женщина отдыхала в одном из домов на улице Заречной.

При первичном осмотре следователи не нашли на теле погибшей признаков насильственной смерти. Однако точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Потерявшегося под Ковдором водителя, съехавшего в кювет Chery, ищут с воздуха
В Раякоски приехал фельдшер
В Мурманске найти пропавшую бабушку в тапочках помогли внимательные врачи
Гидрографы Северного флота открыли пять новых островов в Арктике
С самолета Мурманск-Москва, на котором летел Андрей Чибис, сняли пьяного дебошира
В Апатитах посетитель рюмочной избил девушку за слишком дорогой алкоголь
В Мурманской области пропал путешественник из Санкт-Петербурга и его пес
Водитель Nissan, столкнувшегося с Acura под Апатитами, умер в больнице
В Мурманске на Рогозере заметили медведицу с медвежатами
17-летний подросток делал «закладки» с наркотиками по Мурманску
Отель в Мурманске: «Кражи денег у корреспондента «России 24» не было!»
В Ревде решили застрелить медведя, гуляющего рядом с жилыми домами и детским садом
В детских поликлиниках Мурманска очереди есть, но ждать надо всего 15 минут
В Кандалакше медведь съел собаку
В Кандалакше ищут родственников людей, работавших в местном заповеднике в 1940-х годах
Жителя Мурманской области задержали за крупную партию наркотиков, а он оказался угонщиком
Мурманчанина могут арестовать на полгода за то, что оскорбил мирового судью
В Мурманске водителю такси стало плохо за рулем, и он протаранил две иномарки
Мурманчанин украл сливочное масло и кофе и "употребил" их до приезда полиции
В Мурманской области 2 сентября в школы пойдет 8821 первоклассник
Мурманск назвали городом с самыми маленькими однокомнатными квартирами
Под Ковдором ищут водителя съехавшей в кювет машины, который заблудился в лесу
Источник: отопление в жилые дома Мурманска дадут 1 сентября
В Мурманске горел электровоз
Из городов Мурманской области вывезли 111 тонн старых покрышек
В Мурманске из окна 14 этажа выпал мужчина
Пловец из Полярных Зорь завоевал «золото» в мировом первенстве по плаванию