32-летняя кандалакшанка утонула в пруду под Санкт-Петербургом

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-27T14:27:49+03:00

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Отдых очередной заполярной семьи на даче за пределами Мурманской области закончился трагедией. Напомним, 16 августа стало известно, что в подмосковном городе Электроугли погиб полуторагодовалый мурманчанин. Мальчик вышел за пределы дачного участка, а когда его нашли он уже погиб. Видимо малыш упал и утонул в придорожной канаве. Похожая история произошла на днях в Ленинградской области.

- Тело 32 летней кандалакшанки было обнаружено около 13:00 26 августа в пруду на Старожиловской улице в Парголово. По словам очевидцев, женщина плавала спиной вверх, - сообщает портал «Оперативное прикрытие». – Как выяснилось, женщина отдыхала в одном из домов на улице Заречной.

При первичном осмотре следователи не нашли на теле погибшей признаков насильственной смерти. Однако точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU