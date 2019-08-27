Водитель Nissan, столкнувшегося с Acura под Апатитами, умер в больнице

СЕГОДНЯ 13:26 2019-08-27T13:26:11+03:00

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Любовь к скорости и опасным маневрам водителя Acura стоило жизни двум пожилым мурманчанам. Напомним, страшная авария произошла на 1225 километре федеральной трассы «Кола» 20 августа. Внедорожник выехал на встречную полосу и буквально размазал ехавший навстречу Nissan Tiida. 69-летняя пассажирка легковушки погибла на месте, а ее супруга, сидевшего за рулем, реанимомобиль увез в больницу. Но современная медицина смогла продлить его жизнь ненадолго.

- То, что 69-летнего мужчину вообще удалось довезти до больницы, можно считать настоящим чудом. По словам очевидцев, сразу после аварии мимо проезжал отставной военный хирург из Мурманска, который и оказал пострадавшему первую помощь. Благодаря этому водитель Nissan прожил еще неделю, но в итоге все равно умер в больнице, - сообщает портал «ХибИнформБюро».

ИСТОЧНИК KP.RU