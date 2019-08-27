17-летний подросток делал «закладки» с наркотиками по Мурманску

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-27T12:22:59+03:00

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Легкие деньги и красивая жизнь так и манят подрастающих северян. Чтобы достичь своей цели они готовы на многое, даже преступить закон. В Мурманске оперативные сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 17-летнего наркоторговца.

- По версии следствия, в начале июля молодой человек в поисках подработки через социальные сети связался с неизвестным. За определенное вознаграждение подросток забирал в указанных ему местах крупные партии альфа-пирролидиновалерофенон, расфасовывал по более мелким дозам, которые прятал в тайники в городе, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – Оперативники изъяли у молодого человека больше семи граммов синтетического наркотика.

В следкоме возбудили в отношении юного наркоторговца уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». Подросток уже признал свою вину и рассказал все подробности дела, в котором участвовал. В ближайшее время его ждет суд. Мурманчанину грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, это уже не первый подросток из Заполярья, который в погоне за красивой жизнью, связался с наркоторговцами. В начале августа в Кировске был задержан 16-летний молодой человек с 2,145 граммов амфетамина.

ИСТОЧНИК KP.RU