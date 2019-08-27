Отель в Мурманске: «Кражи денег у корреспондента «России 24» не было!»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-08-27T11:28:32+03:00

Сама Наталья Соловьева уже удалила со своей страницы в Facebook пост, получивший общественный резонанс

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Неприятная ситуация, которая произошла с журналистом телеканала «Россия 24» Натальей Соловьевой обрастает подробностями. Напомним, корреспондент приезжала в Мурманск по работе и остановилась в отеле в центре, а перед отъездом обнаружила, что в чемодане не хватает денег. Времени написать заявление в полицию и разбираться уже не было. Наталья ограничилась постом в Facebook.

- Госпожа Соловьева, выезжая, не предъявила никаких претензий и не заявила о краже сотрудниками отеля. Не поступало от нее обращение и в полицию, - комментируют ситуацию в конгресс-отеле «Меридиан». - После сообщений в СМИ мы провели служебное расследование, на основании которого официально заявляем, что кражи денег у Натальи Соловьевой нашими сотрудниками не было!

Руководство отеля готово обратиться в УВД с заявлением о проведении официального расследования, предоставив поминутную запись с камер видеонаблюдения. Горничные, как и положено, заходили в номер один раз и вдвоем. Обе работают в отеле много лет, имеют много благодарностей от гостей за возврат забытых вещей, драгоценностей и денег.

- Такое необоснованное заявление в соцсетях наносит ущерб деловой репутации отеля. Мы принимаем у себя высокопоставленных политиков, бизнесменов, руководство ВГТРК и других сотрудников СМИ. Гости отмечают высокий уровень оказываемых услуг. Не понятно, зачем профессиональный журналист публикует в соцсетях подобные заявления, - подчеркивают в отеле.

Меж тем, Наталья Соловьева скандальный пост со своей страницы уже удалила.

ИСТОЧНИК KP.RU