2019-08-27T09:43:47+03:00
Общество

В Кандалакше медведь съел собаку

Владелица погибшего пса грешит не на косолапого, а на живодеров
Елена МОЛОДЦОВА
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Медведица у телевышки в Кандалакше вышла на охоту. Фото: wallpaperscave.ruМедведица у телевышки в Кандалакше вышла на охоту. Фото: wallpaperscave.ru
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Вряд ли теперь удастся выяснить, от чьих рук погиб, пес по кличке Гур в Кандалакше. Пост о гибели питомца в социальных сетях выложила его владелица.

-Хочу передать послание живодерам, которые убили мою собаку. 25 августа в районе телевышки я нашла то, что оставили от моего Гура, - его оторванную голову с торчащим куском позвоночника, - анонимно написала в группе «Кандалакша в курсе» женщина. – Я его щенком от смерти спасла, слепыша выкармливала, выхаживала.

Убитая горем северянка наговорила не мало проклятий неизвестным живодерам, но, кажется, все они падут на голову хозяина леса. Как точно подметили пользователи соцсетей в комментариях, похоже смерть Гура дело лап медведицы, которую регулярно видят в районе телевышки кандалакшане.

- Это медведица! Если собаки попадают к ней в лапы, они их разрывают пополам, - уверена Галина Ермолова.

Напомним, в этом сезоне это уже не первый подобный случай. В конце июля бурый хищник сорвал с цепи и утащил в лес огромного пса в Малом Сафоново, а спустя десять дней аналогичный случай произошел у авиагородка в Североморске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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