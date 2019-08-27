В Кандалакше ищут родственников людей, работавших в местном заповеднике в 1940-х годах
Впервые в Кандалакшский заповедник москвичка Александра Горяшко приехала 15-летней юннаткой и влюбилась в эти места раз и навсегда. С тех пор она исходила запавшие в сердце края вдоль и поперек, научившись ценить все живое. Сейчас женщина работает над книгой об истории Кандалакшского заповедника 1940-х годов и просит у сторожил этих мест помощи.
- В архиве заповедника документов за этот период практически не сохранилось. Так, что в основу книги легли письма Наталии Мироновой, которая была единственным научным сотрудником заповедника в те годы, - рассказывает Александра Горяшко. – Тем не менее, по многим вопросам информации катастрофически не хватает. В письмах Мироновой упоминаются сотрудники охраны (наблюдатели), с которыми она работала. Все они были из местных жителей. Возможно, в семьях их потомков сохранились воспоминания или какие-то документы и фотографии того периода. Буду очень благодарна за любую информацию!
Москвичка просит откликнуться родственников начальников охраны Филиппа Дмитриевича Гручина и Жидких, старшего наблюдателя Николая Осиповича Яковлева и наблюдателей Ивана Галактионовича Кувайкова, Гаврилова, Михаила Николаевича Соколова, Василия Ивановича Возчикова, Сабурова, Новикова и Фомина. Судя по письмам Мироновой, именно супруга последнего Ручьяна сообщила научным сотрудникам, оказавшимся на острове Лодейный без связи, о победе в войне.
Все, кто хоть как-то может помочь Александре Горяшко в написании книги, просьба связаться с ней в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU