2019-08-27T09:21:27+03:00
Общество

В Кандалакше ищут родственников людей, работавших в местном заповеднике в 1940-х годах

Москвичка Александра Горяшко пишет книгу об истории этих заповедных мест
Елена МОЛОДЦОВА
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Эта фотография наблюдателя Иван Галактионовича Кувайкова во время учета на островах заповедника сделана в 1941 году за несколько дней до начала войны. В том числе и его родственников ищет Александра Горяшко. Фото: Друзья Кандалакшского заповедникаЭта фотография наблюдателя Иван Галактионовича Кувайкова во время учета на островах заповедника сделана в 1941 году за несколько дней до начала войны. В том числе и его родственников ищет Александра Горяшко. Фото: Друзья Кандалакшского заповедника
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Впервые в Кандалакшский заповедник москвичка Александра Горяшко приехала 15-летней юннаткой и влюбилась в эти места раз и навсегда. С тех пор она исходила запавшие в сердце края вдоль и поперек, научившись ценить все живое. Сейчас женщина работает над книгой об истории Кандалакшского заповедника 1940-х годов и просит у сторожил этих мест помощи.

- В архиве заповедника документов за этот период практически не сохранилось. Так, что в основу книги легли письма Наталии Мироновой, которая была единственным научным сотрудником заповедника в те годы, - рассказывает Александра Горяшко. – Тем не менее, по многим вопросам информации катастрофически не хватает. В письмах Мироновой упоминаются сотрудники охраны (наблюдатели), с которыми она работала. Все они были из местных жителей. Возможно, в семьях их потомков сохранились воспоминания или какие-то документы и фотографии того периода. Буду очень благодарна за любую информацию!

Москвичка просит откликнуться родственников начальников охраны Филиппа Дмитриевича Гручина и Жидких, старшего наблюдателя Николая Осиповича Яковлева и наблюдателей Ивана Галактионовича Кувайкова, Гаврилова, Михаила Николаевича Соколова, Василия Ивановича Возчикова, Сабурова, Новикова и Фомина. Судя по письмам Мироновой, именно супруга последнего Ручьяна сообщила научным сотрудникам, оказавшимся на острове Лодейный без связи, о победе в войне.

Все, кто хоть как-то может помочь Александре Горяшко в написании книги, просьба связаться с ней в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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