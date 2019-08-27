В Апатитах посетитель рюмочной избил девушку за слишком дорогой алкоголь
Сначала молодой человек вальяжной походкой заходит за стойку и начинает хватать хрупкую девушку. Первые удары происходят именно там. Затем дебошир вытаскивает свою жертву в зале, бьет ногами по животу, держит за волосы и молотит кулаком так, словно перед ним мужчина.
В какой-то момент хулиган буквально садится на девушку, которая прижата к полу, держит ее голову. Что-то говорит, а еще несколько раз заносит кулак, словно думая, ударить еще раз по голове или нет. Все же в какой-тог момент любитель распустить руки останавливается и отпускает напуганную жертву.
Все это - запись с камеры видеонаблюдения в небольшой рюмочной в Апатитах. Здесь 24 августа произошло нападение на девушку-бармена.
Как рассказали "КП" в УМВД по Мурманской области, молодой человек ночью по барам, решил остановится на одном заведении. Бармен налила ему коньяк, но стоимость алкоголя так возмутила мужчину, что он почему-то решил проучить именно девушку. Спасли ее сотрудники "Росгвардии", прибывшие по тревожному сигналу.
- Экспертиза показала, что девушке не был нанесен тяжелый или даже легкий вред. Поэтому проводится проверка, решается вопрос о привлечении мужчины по статье о побоях. Также ранее он был осужден за мелкое хулиганство, - уточнили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.
Хулиганом оказался 35-летний житель Апатитов.
В Апатитах посетитель рюмочной избил девушку за слишком дорогой алкоголь.Автор: ХибИнформБюро! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU