Жителя Мурманской области задержали за крупную партию наркотиков, а он оказался угонщиком

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-27T08:43:21+03:00

Мужчину, который попался на двойном преступлении, заключили под стражу. Фото: архив "КП"

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Джекпот сорвали полицейские Карелии, когда задержали молодого человека из Мурманской области. Оказалось, что он не раз преступал закон, и ищут его стражи порядка давно.

Попался северянин на сбыте синтетического наркотика. Крупную партию N-метилэфедрона он продал жителю Петрозаводска.

- В ходе проведения незамедлительного обыска в съемной квартире подозреваемого стражи порядка обнаружили и изъяли несколько приспособлений для курения наркотических средств. Со слов задержанного, он является потребителем наркотиков и все изъятое принадлежит ему, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Когда молодого человека пробили по базе, выяснилось, что он еще и находится в федеральном розыске за угон и порчу автомобиля.

В отношении злоумышленника следственным отделом Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере».

Сейчас житель Мурманской области находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU