Мурманчанина могут арестовать на полгода за то, что оскорбил мирового судью

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-26T17:29:02+03:00

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В один из январских дней в зале мурманского Октябрьского суда мировой судья рассматривал дело о мелком хищении, которое совершил 55-летний житель заполярной столицы. По правилам судебного заседания, к служителям Фемиды надо обращаться со словами «Уважаемый суд», а к судье – «Ваша честь». Тем не менее, мужчина решил не скрывать свои эмоции и публично высказать то, что было у него на уме. В адрес вершителя закона он резко произнес грубое бранное выражение, которое оскорбило честь, достоинство и деловую репутацию представителя Фемиды.

- Следственные органы сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мужчина дает признательные показания, мотивируя свое нелицеприятное поведение тем, что был против наказания, которое вынес для него судья, – поясняет старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по статье 297 Уголовного кодекса РФ «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи». Мужчине грозит ареста на полгода. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU