В Мурманске водителю такси стало плохо за рулем, и он протаранил две иномарки

СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-26T16:53:11+03:00

Сам извозчик и две его пассажирки – в больнице

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Любой вид транспорта считается средством повышенной опасности, а уж если речь идет о такси то тут, как говорится, либо пан либо пропал. Только от вашего везения зависит квалификация водителя, сколько часов он за рулем и уж, тем более, состояние здоровья. 62-летней мурманчанке и ее 13-летней внучке сегодня, 26 августа, не повезло.

- Около 14:00 у дома №56 по улице Героев Рыбачьего в Мурманске произошла авария. По предварительной информации, водителю Renault Logan стало плохо за рулем, и он въехал в припаркованные во дворе Renault и Ford, - рассказывает инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Удар оказался довольно сильным. Подоспевшие медики доставили в больницу и самого 49-летнего виновника аварии и двух его пассажирок 13 и 62 лет. В Госавтоинспекции уже начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU