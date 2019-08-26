Мурманчанин украл сливочное масло и кофе и "употребил" их до приезда полиции

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-26T17:17:53+03:00

Учитывая стоимость товаров, срок ему грозит немалый - до 4 лет колонии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Северянин похитил продуктов более чем на 2 тысячи рублей

Изменить размер текста: A A

В Мурманске работники магазина крупной федеральной сети на Ледокольном проезде никак не ожидали, что посетитель решит в открытую, ничего не боясь, украсть с прилавков продукты прямо у них под носом.

22 августа мужчина взял с полок магазина то, что хотел: две пачки кофе и сливочное масло. Платить он, разумеется, не стал и быстро скрылся на улицах города. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, они смогли оперативно задержать злоумышленника.

- Телесных повреждений грабитель никому не нанес, вину свою признал. На счет похищенных продуктов ответил, что уже успел все съесть. В общем итоге украл на 2 тысячи рублей, - поясняет Ольга Миняева, инспектор УМВД России по городу Мурманску по взаимодействию со СМИ.

33-летний безработный мурманчанин раньше был неоднократно судим, в том числе за преступления имущественного характера.

На северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного Кодекса РФ (грабеж). Теперь его ждет до четырех лет лишения свободы. Сейчас грабитель находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU