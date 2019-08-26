Мурманск назвали городом с самыми маленькими однокомнатными квартирами

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-26T15:40:34+03:00

Жители Махачкалы живут в однушках, которые по площади сопоставимы с двушками в Мурманске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В заполярной столице жилплощадь в 1,5 раза меньше, чем в Махачкале

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Мурманск часто попадает в рейтинги самой доступной ипотеки и самых дорогих квартир. А вот качество жилплощади оценивают не так часто. Но сейчас портал Domofond.ru подготовил исследование площади однокомнатных квартир. И оно говорит не в пользу заполярной столицы.

Самые просторные однушки обнаружились в Махачкале - 50,2 кв. м (стоят они в среднем 1,76 миллиона рублей). Это похоже на обычную двушку в Мурманске.

- Следом за Махачкалой идут три города с однокомнатными квартирами площадью 43,2 кв. м: Чита, Смоленск и Сургут. Однако цены заметно различаются: в Сургуте такие квартиры продают за 3,15 миллиона рублей, в Смоленске — за 1,8 миллиона рублей, в Чите — за 2,7 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров Липецк с площадью однушки 43 кв. м. Средняя стоимость такой квартиры в новостройках Липецка на 19% ниже средней по стране — 1,80 миллиона рублей, - говорится в исследовании.

А вот Мурманск в общем рейтинге из 76 регионов занял последнее место. У нас однокомнатная квартира в 1,5 раза меньше, чем в Махачкале - 33,1 кв.м. А стоит она почти 2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU