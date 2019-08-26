В Мурманске горел электровоз

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-26T13:49:57+03:00

С пожаром на электровозе справились всего за 12 минут. Фото: МЧС по Мурманской области

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Огнеборцам едва ли не ежедневно приходится спасать от разбушевавшегося пламени автомобили, а вот приходить на помощь куда более мощным машинам приходится редко. Но ЧП случаются и на железной дороге.

- В 15:58 24 августа поступило сообщение о возгорании локомотива на станции Комсомольская в Мурманске. Прибывшее на место первое подразделение пожарных выяснило, что пожар произошел из-за перегрева выхлопная система электровоза. К тому моменту огнем было охвачено два квадратных метра локомотива, - рассказывают в МЧС по Мурманской области.

Спасать от огня электровоз прибыли 11 пожарных и три единицы техники. В итоге с пламенем справились всего за 12 минут.

Напомним, на выходных пожарным пришлось тушить иномарку в районе Долины Славы, но к их приезду она успела сгореть дотла, и еще двух "железных коней" в Мурманске. У полусредних огонь успел повредить салон и моторные отсеки.

ИСТОЧНИК KP.RU