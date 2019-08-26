2019-08-26T13:18:30+03:00
Происшествия

В Мурманске из окна 14 этажа выпал мужчина

Очевидцы говорят, что уже не первый случай в этом доме
Варвара РУСЛАНОВА
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Мужчина выпал из окна 14 этажа дома №210 на Кольском проспекте. Фото: Мурманск ДТП ЧПМужчина выпал из окна 14 этажа дома №210 на Кольском проспекте. Фото: Мурманск ДТП ЧП
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- Что опять? И снова насмерть? - такие разговоры можно было услышать среди прохожих у дома №210 по проспекту Кольскому в столице Заполярья, где этим утром из окна 14 этажа выпал мужчина.

Сообщение о трагедии поступило в 10:50 26 августа от взволнованных очевидцев. Кстати, по словам жильцов дома, за последние пять лет это уже, наверное, третий случай. Последний раз северяне нашли труп на этом же месте два года назад.

- По предварительной информации, 24-летний мужчина выпал из окна 14 этажа. Характер, полученных травм, характерен для падения с высоты. Других повреждений, свидетельствующих о совершенном до этого преступлении, при первичном осмотре не обнаружено, - рассказала «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович.

В ведомстве уже начали доследственную проверку, в ходе которой будет проведена судебно-медицинская экспертиза и установлены все обстоятельства, предшествующие трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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