2019-08-26T13:01:05+03:00
Общество

Из городов Мурманской области вывезли 111 тонн старых покрышек

Работу пришлось приостановить до тех пор, пока на площадке по сбору шин не освободиться место
Елена ЧУМАКОВА
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Покрышек в Заполярье становится все меньше и меньше.Покрышек в Заполярье становится все меньше и меньше.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Этим летом Кольский полуостров стал постепенно очищаться от мусора. Чего только стоит ликвидация многолетней свалки в Териберке. А с июля из городов Заполярья стали вывозить и старые покрышки.

- Всего региональный оператор Управления отходами принял больше 11 тонн отработанных шин. В основном они были собраны в Мурманске, Североморске, Александровске и Кольском районе. Услуга оказалась, настолько востребована, что оператору пришлось временно приостановить прием покрышек, поскольку место на площадке закончилось, - отметил вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора.

Также чиновник отметил, что сейчас идут споры о том, считать ли строительный мусор от ремонтов в квартирах северян обычным крупногабаритом или людям придется заключать дополнительные договоры на его вывоз. В правительстве понимают, что второй вариант практически нереально воплотить в жизнь и склоняются больше к первому. Тем не менее, есть опасения, что юридические лица не упустят соблазна «прикинуться» обычными гражданами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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