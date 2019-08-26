Из городов Мурманской области вывезли 111 тонн старых покрышек
Этим летом Кольский полуостров стал постепенно очищаться от мусора. Чего только стоит ликвидация многолетней свалки в Териберке. А с июля из городов Заполярья стали вывозить и старые покрышки.
- Всего региональный оператор Управления отходами принял больше 11 тонн отработанных шин. В основном они были собраны в Мурманске, Североморске, Александровске и Кольском районе. Услуга оказалась, настолько востребована, что оператору пришлось временно приостановить прием покрышек, поскольку место на площадке закончилось, - отметил вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора.
Также чиновник отметил, что сейчас идут споры о том, считать ли строительный мусор от ремонтов в квартирах северян обычным крупногабаритом или людям придется заключать дополнительные договоры на его вывоз. В правительстве понимают, что второй вариант практически нереально воплотить в жизнь и склоняются больше к первому. Тем не менее, есть опасения, что юридические лица не упустят соблазна «прикинуться» обычными гражданами.
ИСТОЧНИК KP.RU