Пловец из Полярных Зорь завоевал «золото» в мировом первенстве по плаванию

СЕГОДНЯ 12:47 2019-08-26T12:24:12+03:00

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25 августа Павел Самусенко из Мурманской области стал причиной для гордости для своих земляков: полярнозоринец получил «золото» в комбинированной эстафете 4х100 метров на Первенстве мира по плаванию в Будапеште. Кроме того, в первые дни соревнований воспитанник Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мурманской области смог также завоевать три серебряных медали в полуфинальном заплыве. Северянин получил второе место в мужских эстафетах 4х100 метров – кролевой и смешанной.

- На первенстве Мира по плаванию в комбинированной эстафете наш спортсмен Павел Самусенко взял золото! От всей души поздравляем чемпиона! - прокомментировал победу молодого пловца врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Сейчас Павел учится в МГТУ и является спортсменом-инструктором Центра спортивной подготовки Мурманской области.

Первенство проходило среди девушек 14-17 лет и юношей 15-18 лет в столице Венгрии в спортивном комплексе «Дунай Арена». В финале российские пловцы заняли второе место, уступив лидерство США.

ИСТОЧНИК KP.RU