Отзыв лицензии заставил «Севжилсервис» в Мурманске активизировать работу

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-26T11:01:50+03:00

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Заявление врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на прошлом оперативном совещании о том, что у одной из крупнейших управляющих компаний региона «Севжилсервис» аннулировали лицензии, грянуло словно гром среди ясного неба. Зато жилищники, наконец, зашевелились и вспомнили, что в их обязанности входит забота о комфорте граждан. По крайней мере, в этом уверен вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора, который вместе с главным жилищным инспектором региона Аленой Кузнецовой нагрянул с проверкой в подведомственные этой УК дома.

- Мы проверили дома на проспекте Героев-североморцев и улицах Гагарина, Хлобыстова, Ивченко, Свердлова, Александрова и Аскольдовцев. Замечаний, конечно, очень много – около 30% от всех. Правда, жилфонд тоже большой. Тем не менее, новый генеральный директор группы компаний «Севжилсервис» сделал определенные выводы, - отметил Евгений Никора.

В частности ремонт в подъездах начался и до конца года планируется привести в порядок более 60 парадных. Также закуплено 300 информационных досок, которые установят в течение двух недель. Кроме того, им предстоит закрыть электрощитовые и заменить оконные блоки, отремонтировав их на собственной базе, и провести во всех подъездах генеральные уборки.

- Подчеркну, что мы не будем мириться с таким неудовлетворительным содержанием подъездов. Прошу жестко и без предупреждения проверять работу всех управляющих компаний. И это вопрос не временной акции, а регулярного контроля, - отметил Андрея Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU