2019-08-26T09:33:51+03:00
Политика

Главный врач Мурманской областной больницы стал советником врио губернатора по медицине

Александра Будова поможет всесторонне разработать стратегию развития регионального здравоохранения
Елена МОЛОДЦОВА
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Александра Будова поможет разработать стратегию развития медицины Заполярья. Фото: mvestnik.ruАлександра Будова поможет разработать стратегию развития медицины Заполярья. Фото: mvestnik.ru
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Для того, чтобы не только реанимировать заполярную медицину – с этой задачей вроде как прекрасно справляется новый министр регионального здравоохранения Дмитрий Панычев, но и поставить эту важную сферу на путь, как теперь модно выражаться, устойчивого развития врио губернатору Мурманской области Андрею Чибису понадобился еще один советник. Им стала главный врач Мурманской областной больницы Александра Будова.

- Это сделано для того, чтобы мы всесторонне работали не просто над реализацией нашего антикризисного плана, но и над стратегией по развитию здравоохранения с учетом того анализа, который был проведен московским десантом во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой, - аргументировал свое решение Андрей Владимирович. – К этой работе нужно привлечь как можно больше людей, а Александра Павловна с учетом ее опыта руководства областной больницы будет здесь полезна.

Отдельная задача, которую поставил Чибис перед правительством, сформулировать в течение месяца окончательную позицию по теме заработной платы врачей, предварительно выяснив вопрос корректности оклада и стимулирующих начислений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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