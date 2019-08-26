В Мурманске пожар на кухне убил человека

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-26T09:59:32+03:00

Еще одну пострадавшую эвакуировали с места в тяжелом состоянии

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В ночь с 25 на 26 августа в Мурманске случилась трагедия. Около половины второго ночи загорелась кухня одной из квартир многоэтажки №78 на проспекте Героев-североморцев.

- На кухне сгорели домашние вещи, мебель, бытовая техника, остальные помещения в квартире закопчены полностью по всей площади. От высокой температуры нарушено остекление на кухне. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 12 человек личного состава, 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, - рассказали подробности в МЧС Мурманской области.

Пострадавших в пожаре было двое. 46-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас ей помогают врачи. А мужчину примерно 50 лет смогли эвакуировать из горящей квартиры, но он умер в карете скорой медицинской помощи. Его личность устанавливается. Находились ли северяне рядом с эпицентром пожара, не уточняется.

Напомним, 23 августа горела квартира на улице Шабалина. Из нее эвакуировали женщину, отравившуюся угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU