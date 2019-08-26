2019-08-26T09:59:32+03:00
Происшествия

В Мурманске пожар на кухне убил человека

Еще одну пострадавшую эвакуировали с места в тяжелом состоянии
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Пожар на кухне унес жизнь мужчины. Фото: архив "КП"Пожар на кухне унес жизнь мужчины. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В ночь с 25 на 26 августа в Мурманске случилась трагедия. Около половины второго ночи загорелась кухня одной из квартир многоэтажки №78 на проспекте Героев-североморцев.

- На кухне сгорели домашние вещи, мебель, бытовая техника, остальные помещения в квартире закопчены полностью по всей площади. От высокой температуры нарушено остекление на кухне. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 12 человек личного состава, 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, - рассказали подробности в МЧС Мурманской области.

Пострадавших в пожаре было двое. 46-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сейчас ей помогают врачи. А мужчину примерно 50 лет смогли эвакуировать из горящей квартиры, но он умер в карете скорой медицинской помощи. Его личность устанавливается. Находились ли северяне рядом с эпицентром пожара, не уточняется.

Напомним, 23 августа горела квартира на улице Шабалина. Из нее эвакуировали женщину, отравившуюся угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из городов Мурманской области вывезли 111 тонн старых покрышек
В Мурманске из окна 14 этажа выпал мужчина
Пловец из Полярных Зорь завоевал «золото» в мировом первенстве по плаванию
Перед 1 сентября в Мурманской области педиатры будут работать три субботы подряд и одно воскресенье
Отзыв лицензии заставил «Севжилсервис» в Мурманске активизировать работу
В Оленегорске хозяева выкинули восьмилетнюю собаку рожать в лес
Ремонт 10 километров дороги в Териберку обойдется в 782 миллиона рублей
Главный врач Мурманской областной больницы стал советником врио губернатора по медицине
Для тяжело больной жительницы Мурманской области искали кровь редкой группы
Мурманчанке, утопившей дочку сразу после родов и выбросившую ее в мусоропровод, могут дать пять лет
Конец августа испытывает жителей Мурманской области заморозками
Соцсети: между Кандалакшей и Умбой вторые сутки водитель охраняет сломавшейся автобус
В отеле в центре Мурманска обокрали журналиста телеканала «Россия-24»
По дороге на Лотту искали двух рыбаков
В Мурманск вернулись рисунки, которые дорожники уничтожили год назад
В Мурманске подростки переодеваются деревьями и пугают прохожих
На Печенгской дороге сгорела иномарка
В Ковдоре заметили медведя, гуляющего среди могил
Пропавшего в апреле пассажира поезда "Вологда-Мурманск" могла подвезти машина
В Кировске и Апатитах к 1 сентября появится 4 детских и 4 спортивных площадки
В Мурманской области завершились поиски пенсионерки в тапочках и мужчины, ушедшего из больницы
Из-за срыва рейса «Тамбов - Санкт-Петербург» у мурманчан пропали билеты домой