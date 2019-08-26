2019-08-26T08:36:57+03:00
Происшествия

Мурманчанке, утопившей дочку сразу после родов и выбросившую ее в мусоропровод, могут дать пять лет

Женщина признала свою вину
Мария ПАШЕНКОВА
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Суд может приговорить женщину к пяти годам лишения свободы. Фото: архив "КП"Суд может приговорить женщину к пяти годам лишения свободы. Фото: архив "КП"
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В начале июля Мурманск потрясла новость: в баке мусоропровода одного из домов на улице Капитана Орликовой нашли тело новорожденной девочки.

Оказалось, что убила ее собственная 32-летняя мать. У женщины до появления крохи на свет уже было два ребенка дошкольного возраста. Во время беременности отношения с мужем стали непростыми, и он ушел из семьи. Это и могло стать поводом для страшного убийства.

По версии следствия, в ночь с 6 на 7 июня женщина родила дома девочку, набрала ванную и утопила в ней младенца. А потом выкинула тельце в мусоропровод.

Когда женщину задержали (а найти ее было несложно), вину она отрицать не стала, было возбуждено уголовное дело по статье 106 "Убийство матерью новорожденной".

- Прокуратурой Первомайского административного округа Мурманска направлено в суд уголовное дело в отношении обвиняемой. За совершение преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Напомним, задерживать северянку не стали - ее отпустили домой к детям. Но женщина приняла решение, что им будет безопаснее находиться в центре помощи несовершеннолетним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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