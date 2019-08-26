2019-08-26T09:24:27+03:00
Общество

Для тяжело больной жительницы Мурманской области искали кровь редкой группы

Операция по борьбе с саркомой будет сопровождаться обильной кровопотерей
Ника СВЕТЛОВА
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Елена Стрелькова борется с тяжелой болезнью.Елена Стрелькова борется с тяжелой болезнью.
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Самая редкая группа крови - четвертая с отрицательным резус-фактором. Именно такая оказалась у Елены Стрельцовой из Видяево. И это создало сложности в ее борьбе с саркомой нижней половой вены.

- Химиотерапия при данном диагнозе неэффективна. Операция запланирована на 26 августа. Бригада из 7 хирургов согласилась провести операцию, которых в России делают не более 50-ти в год, но нужна кровь редкой группы. Так как ожидается большая кровопотеря, необходимо и большое количество донорской крови, - рассказали в соцсетях знакомые Елены.

Проблема оказалась в том, что многие северяне с четвертой группой и отрицательным резус-фактором не могут доехать в Санкт-Петербурга, где будет проводиться операция. Хотя желающих помочь Елене оказалось много. И надо, чтобы донором стал не один человек.

Узнать, как сдать кровь, можно на городской станции переливания крови в северной столице 8 (812) 635-68-85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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