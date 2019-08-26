В Оленегорске хозяева выкинули восьмилетнюю собаку рожать в лес

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-26T11:00:49+03:00

Теперь о Шане и двух ее малышках заботятся волонтеры

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Увы, но порой повороты судьбы абсолютно непредсказуемы. И на очередном крутом ее вираже вполне можно столкнуться со страшным предательством, даже если прожил, казалось бы, благополучную жизнь. Вот и восьмилетней собаке Шане злодейка-судьба подставила подножку.

- Шаню и двух ее новорожденных щенков мы забрали из Оленегорска. Собаку нашли местные жители в лесочке у дома №3а по улице Южной. Малыши появились на свет в тот день, когда на Кольский полуостров обрушилась сильная гроза с ливнем и градом, - рассказывают волонтеры группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным».

Оленегорцы успели показать ее ветеринару, который и установил возраст собаки и то, что она явно еще совсем недавно была домашней. Почему хозяева Шани позволили ей рожать в таком возрасте, и почему делать это ей пришлось в лесу, не понятно. К счастью, теперь собака в безопасности. Правда, вместе со своими малышками ищет передержку.

- Размером Шаня с упитанную болонку. Спокойная и уставшая от свалившихся на ее голову передряг, собачуля. Корм ест натуральный. Большую часть времени лежит в домике и терпеливо кормит своих щенков. Передержка нужна длительная. Кормящую маму крайне не желательно дергать туда-сюда. На передержке будет обеспечена абсолютно всем. Кураторы ответственные, - просят о помощи зоозащитники.

Если у вас есть желание приютить Шаню, звоните 8-905-294-36-91 (Елена) или 8-967-345-00-05 (Олеся).

ИСТОЧНИК KP.RU