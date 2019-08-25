В отеле в центре Мурманска обокрали журналиста телеканала «Россия-24»

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-25T16:48:01+03:00

"Ломоносова" в его первый поход Наталья Соловьева проводила, а вот денег в отеле не досчиталась. Фото: Из личного архива Натальи Соловьевой

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Журналиста Наталью Соловьеву, которая несколько лет назад перебралась работать на федеральный канал «Россия-24», знают многие в родном городе. Тем более, что и сама девушка малую родину не забывает. Правда, очередная встреча со столицей Заполярья оставила в душе корреспондента неприятный осадок.

Наталья Соловьева приехала в Мурманск, чтобы осветить отправку первой плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» в Певек, а заодно насладилась национальной кухней, которой пять лет назад в городе не было, и все еще цветущей сиренью. Но впечатление от встречи с родным Севером испортил отель, в котором остановилась столичная гостья.

- Не сталкивалась с таким «сервисом» никогда и нигде, но родной Мурманск порадовал. Может же удивить! Из гостиничного номера украли деньги. Отель держит марку, ремонт не помог, что-то, как было, так и осталось на уровне совкового дна. И так тактично, взяли лишь половину, аккуратно под отъезд, - написала о неприятном инциденте на своей странице в Facebook Наталья Соловьева. – Ни в полицию заявить, ни разобраться, ни доказать. Отвратительно. В общем, друзья-коллеги, если едете в Мурманск, лучше не останавливайтесь в этой гостинице. Съездила домой, называется.

В правоохранительных органах подтвердили, что заявлений о краже из отеля к ним не поступало. Пока неизвестно, будет ли сама Наталья Соловьева обращаться в полицию. Внутреннюю проверку проводит служба безопасности отеля в центре Мурманска.

ИСТОЧНИК KP.RU