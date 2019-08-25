Соцсети: между Кандалакшей и Умбой вторые сутки водитель охраняет сломавшейся автобус

СЕГОДНЯ 18:01 2019-08-25T16:21:38+03:00

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Терпеть бедствие можно не только посреди холодного Баренцева моря, но и на суше, когда вокруг тебя лес, серая лента дороги и холодное северное лето. Жители Кандалакши бьют тревогу в социальных сетях, чтобы помочь водителю автобуса №222.

- На дороге на Умбу вторые сутки стоит автобус. Сломался. Шофер без еды и воды стережет технику. Люди, что происходит? Мало того, что наша автоколонна выпускает хлам на рейсы, так еще и людей бросает на произвол, - гневный пост появился днем 25 августа в группе «Подслушано в Кандалакше». – Хорошо, что есть добрые люди, которые пассажиров подобрали.

По предварительной информации, автобус выполнял рейс по маршруту №222 из Кандалакши в Умбу. К сожалению, «Комсомолке» не удалось подтвердить эту информацию в автоколонне №1443 – ни один из указанных в открытых источниках телефонов не отвечает.

ИСТОЧНИК KP.RU