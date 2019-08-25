2019-08-25T12:15:58+03:00
Общество

В Мурманск вернулись рисунки, которые дорожники уничтожили год назад

Дарья Климовская и Екатерина Ишбульдина преображают серую стену дома 8а на проспекте Героев-североморцев
Елена МОЛОДЦОВА
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Белый медведь почти готов ловить рыбку. Фото: Дарья КлимовскаяБелый медведь почти готов ловить рыбку. Фото: Дарья Климовская
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Одна за одной некогда неприметные постройки превращаются в яркие арт-объекты. Напомним, в рамках создания «Комфортной городской среды» молодые художники уже преобразили несколько из 12 запланированных зданий. А теперь работа кипит и у стены дома №8а по проспекту Героев-североморцев в Мурманске. Но для горожан этот объект особенно дорог, поскольку у него есть предыстория. Ведь его росписью занимаются Дарья Климовская и Екатерина Ишбульдина.

- Даша и Катя уже дарили свои рисунки жителям Росты в августе 2017 года. Девушки превратили в настоящую галерею серые полуразрушенные плиты, расписав их в такой близкой городу морской тематике. Чайка в матроске, морской волк с сетями, морячок, который обнимает кораблик, космонавт с собакой появились на улице Сафоново, Лобова рядом со спортивным комплексом «Авангард» и на территории Долины Уюта, - рассказывает группа «Мурманск: что есть и что будет?».

Горожанам они полюбились с первого взгляда. Люди с удовольствием фотографировались на их фоне и просто улыбались им. Правда, радоваться росписям двух северянок пришлось недолго – через год дорожники уничтожили плиты во время ремонта транспортных артерий, а вместе с ними и галерею. Но этим летом справедливость была восстановлена

Дарья Климовская и Екатерина Ишбульдина расписывают стену дома №81 на проспекте Героев-севермоорцев в своей любимой морской тематике. Совсем скоро художники закончат, и белый медведь будет ловить рыбу, морячок будет обнимать кораблик и радовать горожан своим забавным видом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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