2019-08-25T11:15:24+03:00
Общество

В Мурманске подростки переодеваются деревьями и пугают прохожих

Для розыгрыша юные северяне выбрали один из самых оживленных перекрестков города [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Пока подросток-"дерево" пугает прохожих, его друзья стоят в стороне и наблюдают. Фото: скриншот видеоПока подросток-"дерево" пугает прохожих, его друзья стоят в стороне и наблюдают. Фото: скриншот видео
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Перекресток улиц Воровского и Ленинградской в Мурманске - один из самых оживленных. Здесь и машин много, и пешеходов. Именно эту точку выбрали для своего розыгрыша школьники.

Один из них оделся деревом и спрятался в кустах у "зебры" со стороны "Волны". Как только к переходу подходили люди, подросток выпрыгивал из зеленой зоны, с которой неплохо сливался. Правда, пугать так решились не всех, а только некоторых.

Один из мужчин, на которого выпрыгнуло "дерево", даже невольно сжал кулак. Но сдержал рефлекс ударить напугавшего его. При этом за развитием ситуации наблюдает еще около десятка подростков.

К слову, в полицию Мурманска пока жалоб на шутников не поступало.

Напомним, в прошлом сентябре по одному из самых оживленных перекрестков Мурманска бегал пранкер в женском нижнем белье.

А в Америке чудит уроженец заполярной столицы Виталий Здоровецкий. То он разыгрывает ситуации с маньяками, то кадрит девушек, то залезает туда, куда запрещает закон.

В Мурманске подростки переодеваются деревьями и пугают прохожих.Автор: Мурманск. Официальная группа! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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