В Мурманске подростки переодеваются деревьями и пугают прохожих
Перекресток улиц Воровского и Ленинградской в Мурманске - один из самых оживленных. Здесь и машин много, и пешеходов. Именно эту точку выбрали для своего розыгрыша школьники.
Один из них оделся деревом и спрятался в кустах у "зебры" со стороны "Волны". Как только к переходу подходили люди, подросток выпрыгивал из зеленой зоны, с которой неплохо сливался. Правда, пугать так решились не всех, а только некоторых.
Один из мужчин, на которого выпрыгнуло "дерево", даже невольно сжал кулак. Но сдержал рефлекс ударить напугавшего его. При этом за развитием ситуации наблюдает еще около десятка подростков.
К слову, в полицию Мурманска пока жалоб на шутников не поступало.
Напомним, в прошлом сентябре по одному из самых оживленных перекрестков Мурманска бегал пранкер в женском нижнем белье.
А в Америке чудит уроженец заполярной столицы Виталий Здоровецкий. То он разыгрывает ситуации с маньяками, то кадрит девушек, то залезает туда, куда запрещает закон.
В Мурманске подростки переодеваются деревьями и пугают прохожих.Автор: Мурманск. Официальная группа! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU