В Мурманской области завершились поиски пенсионерки в тапочках и мужчины, ушедшего из больницы

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-24T14:53:59+03:00

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57-летний Иван Федорович Барановский ушел из городской больницы, в которой находился на лечении, в поселке Верхнетуломский 21 августа, а 70-летняя Елена Егоровна Салабаева покинула квартиру, где она живет, в домашних тапочках утром 23 числа. И мужчина, и пенсионерка в момент пропажи были дезориентированы и нуждались в медицинской помощи. К счастью, уже вчера, 23 августа, пропавшие северяне были найдены в целости и сохранности.

«Найден. Жив», «Найдена. Жива» - заветные слова появились в группе поисково-спасательного отряда «МурманСпас» в «ВКонтакте». Однако подробности поисков и обстоятельства нахождения волонтеры не сообщили.

Напоминаем, что в случае пропажи кого-то из близких необходимо обращаться в полицию по телефонам 02 или 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть, Мурманск) и к волонтерам по телефонам горячей линии 8 (911) 339-89-41 и 8 (911) 311-70-20.

ИСТОЧНИК KP.RU