Из-за срыва рейса «Тамбов - Санкт-Петербург» у мурманчан пропали билеты домой

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-24T13:56:58+03:00

По словам северян, возмещать расходы в десятки тысяч рублей авиакомпания им не намерена

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Путешествие после летнего отдыха в Тамбове в родное Заполярье для мурманчан не задалось. Им пришлось просидеть 26 часов в аэропорту южного города из-технической неисправностям борта.

- Когда брали билеты домой, я еще переживала, что между перетащит целая ночь и придется спать в гостинице - младшей дочке всего три года, говорит мурмаанчанка Людмила Коверина, которая отдыхала в Тамбове вместе с двумя детьми.

Ночевать, действительно, пришлось в гостиница, но не Санкт-Петербурга, а все того же Тамбова.

- В первый день с утра до самого вечера представители авиакомпании кормили обещаниями, что будет резервный рейс. Мы чуть не спеклись от жары в аэропорту. В итоге к вечеру нам предоставили питание и гостиницу. На следующий день с утра отвезли на перенесенные рейс, который тоже начали откладывать. В итоге мы улетели. только в 16:00. Биллеты из Санкт-Петербурга в Мурманск пропали и возмещать ущерб нам никто не собирается, - говорит собеседница «КП».

Сейчас мурманчане остановились в Петербурге у родственников - билеты до столицы Заполярья удалось взять только на 25 августа.

Как сообщает портал «Вести Тамбова» со ссылкой на авиакомпанию «РусЛайн», которая выполняла тот злополучный рейс, деньги за потерянные билеты до Мурманска вернули бы, если бы это был трансфер, в не обычная стыковка. К слову, северяне ещё в числе счастливчиков. Среди пассажиров были и те, кто летел в Японию через Финляндию. Какие затраты понесли они из-за многочасового сбоя в расписании, даже подумать страшно.

ИСТОЧНИК KP.RU