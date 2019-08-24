В Мурманске из квартирного пожара спасли женщину

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-24T12:49:16+03:00

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Пожары в жилых домах - к сожалению, не редкость. Причинами возгорания могут стать абсолютно разные факторы: неосторожное обращение с бытовой техникой, несоблюдение правил пользования газовыми плитами, банальное курение в помещении и многое другое. Тем не менее, чаще всего такие происшествия обходятся без пострадавших. Но все-таки не всегда. Так, трагедией мог закончиться пожар, произошедший в Мурманске 23 августа.

- В 15:06 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о пожаре в квартире на Шабалина, 39. В результате пожара обгорела мебель в одной из комнат, квартира закопчена по всей площади, а горело всего 3 квадратных метра. На месте пожара работали два пожарно-спасательных отделения из 10 человек личного состава и 3 единиц техники, в том числе автолестницы, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области. - Из горящей комнаты была спасена женщина и передана сотрудникам скорой с предварительным диагнозом - отравление угарным газом.

Кстати, спасатели справились с возгоранием практически сразу. Локализовать возгорание удалось в 15.19, а ликвидировать уже в 15.39. Причины пожара установит специальная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU