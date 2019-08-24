В Кировске и Апатитах к 1 сентября появится 4 детских и 4 спортивных площадки

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-24T14:55:26+03:00

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О том, в каком дворе 23 августа открывают новую детскую площадку в Апатитах, кажется, знал весь город. Недавно установленные комплекс был буквально перенаселен маленькими северянами, которые проверяли на прочность каждый снаряд, а власти устроили для них еще праздник детства в компании с любимыми мультгероями.

- Ребята, довольны площадкой? – поинтересовался врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, нагрянувший на новый объект с инспекцией, и услышал в ответ единогласное «да!». А одна маленькая апатитчанка в порыве искренней благодарности даже обняла чиновника.

К слову, площадка во дворе дома №20 по улице Дзержинского, как говорится, только первая ласточка. До 1 сентября в Апатитах и Кировске откроется еще три игровых и четыре спортивных комплекса. Кстати, один из них уже монтируют в микрорайоне Кукисвумчорр.

- Для нас важно качество устанавливаемых объектов. Здесь видно, что подрядчики строго соблюдают технологию, а значит, снаряды будут стоять намертво, - проинспектировал строящийся комплекс во дворе дома №16 по улице Кирова Андрей Чибис. - Мы только начали менять облик городов: будем возводить площадки, чтобы молодежи было чем себя занять и расписывать фасады, чтобы качество жизни в регионе выросло.

ИСТОЧНИК KP.RU