Вице-премьер Дмитрий Козак поздравил горняков Кировска с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-23T22:45:08+03:00

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В канун профессионального праздника – Дня горняка на Восточном руднике в Кировске чествовали отличившихся сотрудников – тех, кто кровью и потом добывал успех для всего предприятия. К слову, в этом году это знаменательное событие совпало с еще одной датой – 90-летием компании «ФосАгро», которое решили отметить отгрузкой двухмиллиардной тонной апатит-нефелиновой руды.

- Поздравить всех горняков в вашем лице с вашим профессиональным праздником. Это сотни тысяч работающих на предприятиях горнодобывающей отрасли, которая значительно преобразилась и теперь входит в тройку лидеров всего мира. Огромное внимание уделяется безопасности сотрудников, работающих в столь тяжелых условиях, и окружающей среды. Безусловно, это ваша заслуга! Низкий вам поклон за ваш кропотливый и ответственный труд! – поздравил кировских горняков заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак, специально приехавший по этому случаю в Заполярье.

Именно ему выпала честь вручить почетное звание «Заслуженный шахтер Российской Федерации» Анатолию Чуйкину, машинисту буровой установки Кировского филиала АО «Апатит», а также наградить медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени сотрудником Череповецкого филиала предприятия.

А потом вместе с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом и руководством «ФосАгро» Дмитрий Козак зафиксировали рекордное производственное достижение, дав команду на проведение массового взрыва в открытом карьере и отправку юбилейной тонны руды на переработку.

ИСТОЧНИК KP.RU