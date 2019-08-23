2019-08-23T17:21:17+03:00
Общество

Перед тем, как из Мурманска ушла первая в мире плавучая АЭС, ее освятили

"Академик Ломоносов" отправился на Чукотку, где будет создавать энергию для отдаленных населенных пунктов
Мария ПАШЕНКОВА
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"Академик Ломоносов" по Севморпути ушел из Мурманска в Певек. Фото: "Атомфлот""Академик Ломоносов" по Севморпути ушел из Мурманска в Певек. Фото: "Атомфлот"
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Все прошло по плану - 23 августа из Мурманска на буксирах ушла первая в мире плавучая АСЭ "Академик Ломоносов". Ее путь лежит на Чукотку в порт Певек, для которой энергоблок и создали. Ведь там много отдаленных населенных пунктов, где испытывают проблемы с энергоснабжением.

Напомним, в Мурманск "Академик Ломоносов" пришел почти год назад, чтобы было загружено топливо в его ядерные реакторы. На торжественной церемонии отправки в "Атомфлоте" присутствовало много медийных лиц. В том числе полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан.

- Освоение Арктики – приоритетная стратегическая задача России. Атомный флот для Арктики традиционно проектировался, разрабатывался, строился на Северо-Западе страны. Благодарю всех присутствующих за вклад в дело освоения Арктической зоны нашей страны, – отметил полпред.

Перед тем, как буксиры увели "Академика Ломоносова" в Баренцевом море, его освятили настоятель храма святого великомученика Пантелеимона, секретарь архиерейского совета Мурманской митрополии протоиерей Владимир Семенов и наместник Свято-Троицкого Трифонов-Печенгского монастыря игумен Давид. Впереди у АЭС долгие недели путешествия по Северному морскому пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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