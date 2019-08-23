Камера видеонаблюдения сняла, как в Ковдоре рабочего обожгло током

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-23T15:37:25+03:00

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10 июля в Ковдоре произошло ЧП на территории ГОКа. Здесь работала подрядная организация, которой поручили работы по демонтажу обрезанных старых резервных кабелей кабельном лотке и кабельном подвале ГПП-40б.

Внезапно один из работников получил удар электрической дугой, которая находилась под напряжением 6 кВ.

- 34-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с предварительным диагнозом "ожог вольтовой дугой площадью 50 – 60 % тела (20 – 30 % глубокие ожоги), ожоговый шок 2 степени", - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

- По предварительной версии, электромонтажника допустили к проведению работ в действующих электроустановках без выполнения технических мероприятий по проверке отсутствия напряжения на кабельных линиях перед началом работ, а также осуществление работы без комплекта спецодежды, устойчивой к термическому воздействию электрической дуги, - уточняют следователи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/727700" frameborder="0"></iframe> В Ковдоре рабочего ударило током.Видео: СКР по Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU