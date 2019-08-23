В Сясьстрое ловят карельского Хатико, чтобы отвезти в Мурманск

СЕГОДНЯ 13:08 2019-08-23T13:09:06+03:00

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В эти дни все Заполярье переживает за судьбу истощенного рыжего пса, который обитает у отворотам на реку Сясь. Напомним, по словам местных жителей, собака потерялась еще в начале июня. Его владельцы на машине с мурманскими номерами искали несколько часов, но в итоге уехали ни с чем. За лето животное изрядно отощала и совсем перестало доверять людям, но с надеждой всматривается в проезжающие мимо машины. В соцсетях его уже окрестили карельским Хатико.

Добросердечные северяне развернули в Сясьстрое целую спасательную операцию.

- Большая просьба: все, кто в ближайшие дни едет с Питера или в Питер, у отворотки на Сясьстрой покричать собаку кличками Стич, Батя или Балто. И по возможности поймать и привезти в Мурманск. Две девушки ищут похожих питомцев, - обращается в соцсетях к землякам Александра Архипчук-Пушкарева, которая и забита тревогу.

Правда, пока, несмотря на огромное количество откликнувшихся, найти изможденного пса не удалось. Он перестал выходить на остановку.

- Есть надежда на девушку, которая работает в кафе, что неподалеку. Собака иногда приходит к ней покушать, но принимается за еду, только когда девушка закрывает за собой дверь, говорит Александра. - Волонтеры и заводчики гончих советуют ставить еду в помещение, иначе так не отловить.

Несмотря на то, что потерявшегося пса уже готовы принять в питомнике, доставить его пока туда не получается. Собака как в виду канула.

ИСТОЧНИК KP.RU