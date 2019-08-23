В Апатитах мужчину в собственной квартире ограбил сосед

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-23T13:33:34+03:00

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Очень странное ограбление произошло в Апатитах. Его жертвой стал 35-летний мужчина.

Он был у себя дома и, как часто говорят в таких случаях, ничего не предвещало беды. Но тут в дверь позвонили, и мужчина пошел открывать. У него и в мыслях не было не отпирать, ведь за дверью стоял его 38-летний сосед. Вдруг что-то понадобилось?

Как только дверь открылась, хозяин квартиры получил удар по голове. Затем его затолкнули внутрь коридора.

- Там нападавший насильно отобрал у хозяина жилья плеер, вытащил из холодильника продукты питания, а также прихватил хранившуюся в коридоре сантехнику, - рассказали подробности в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сложно представить, на что рассчитывал злоумышленник. Ведь найти его было легче легкого. Оказалось, что такого соседа и на порог-то пускать нельзя: он не раз был судим как раз за грабеж. Свою вину он и не думал отрицать. Все, что он забрал, вернули хозяину.

А теперь против грабителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU