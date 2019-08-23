К Новому году в центре Мурманска появится чум-скамья

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-23T10:57:07+03:00

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До главного праздника страны еще четыре месяца, а власти столицы Заполярья уже готовятся порадовать мурманчан необычными украшениями города. Так, судя по сайту закупок, к Новому году в центре Мурманская появится декоративный чум-скамья стоимостью 970 тысяч рублей.

- Конструкция будет представлять собой круговую парковую скамью диаметров 350 сантиметров. Высота всей конструкции составит 290 сантиметров. Каркас выполнят из профильной стальной трубы, а сиденья и спинки – из дерева, - приводит выдержки из технического задания мурманчанин Кирилл Бобров. - Помимо этого, в центральной части чума-скамьи должен быть расположен декоративный элемент, символизирующий огонь, а в верхней части установят светильник сферической формы.

Что ж, судя по описанию, мурманчан и гостей города-героя ждет в этом году, действительно, что-то интересное. Кстати, появится необычный новогодний декор в сквере «Площадь Пять углов». Остается надеяться, что северяне по достоинству оценят такой украшение в этно стиле.

ИСТОЧНИК KP.RU