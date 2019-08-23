В Мурманской области начали прививать от гриппа

СЕГОДНЯ 09:54 2019-08-23T09:54:47+03:00

Прививку от гриппа сделают как взрослым, так и детям. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Цыплят по осени считают, да и прививку от гриппа тоже делают в это время года. А то и раньше. Так, в конце августа в Мурманской области стартовала кампании по вакцинации северян.

Новую вакцину, которая собрала в себе защиту от видов гриппа, актуальных в этом сезоне, уже завезли в регион. Получить ее можно двумя способами: прийти в поликлинику по месту жительства, или найти в областном центре мобильный кабинет.

- Специализированные автомобили будут расположены около гипермаркетов «О'Кей» и «Лента». С 21 августа вакцинацию населения проводят выездные бригады Мурманской городской поликлиники №1 у гипермаркета «О'Кей» (пр. Ленина, 34) с 12 до19 часов ежедневно. Мурманская городская поликлиника №2 начнет проводить вакцинацию взрослого населения у «Ленты» (ул. Шевченко, 34) с 26 августа с 12 до 17 часов ежедневно (кроме воскресенья), - уточнили график работы в министерстве здравоохранения Мурманской области.

Прививка от гриппа бесплатная, только надо не забыть дома паспорт и полис. Всего в сезон 2019-2020 планируют привить свыше 317 северян

ИСТОЧНИК KP.RU