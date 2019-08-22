Мурманчане попадают в должники к Электротранспорту

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-22T17:14:56+03:00

Что делать, если на карте не хватило денег заплатить за билет?

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Вот уже полгода, как мурманчане радуются возможности платить за проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты. Думаю, ни у кого не возникает сомнений в удобстве такого новшества. Но неприятные казусы все же случаются, правда, скорее из-за невнимательности самих пассажиров.

- Не проконтролировала баланс на карте. Не знала, что там меньше 32 рублей. В автобусе приложила карту, билетик получила, типа оплачено. А потом мне пришло две смс: первая о том, что оплата отклонена, а вторая - что Электротранспорт вгоняет меня в долги, - поделилась своей историей в группе «Подслушано в Мурманске №1» Катерина Луковкина.

Правда, выяснилось, что разрешить кажущуюся сложной на первый взгляд ситуацию достаточно легко.

- Действительно, после того, как оплата по безналичному расчету не прошла, то банковская карта попадает в стоп-лист и рассчитаться ей за проезд уже не получится, - говорит генеральный директор Электротранспорта Сергей Коробков. – Однако в каждом троллейбусе и автобусе есть памятка, в которой расписано, как исправить положение.

Памятка, как вывести карту из стоп-листа есть в каждом троллейбусе и автобусе.

Собственно говоря, для этого достаточно пополнить баланс карты, банк сам спишет деньги, и вас вычеркнут из списка должников. Правда, покинуть стоп-лист можно и в ручном режиме на сайте предприятия, зайдя в раздел «Тарифы и услуги» и перейдя во вкладку «Пункты реализации». Если и после этого вы потерпели неудачу, то смело обращайтесь в группу «Карта51» или пишите на электронную почту support@kgilk.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU