2019-08-22T16:47:53+03:00
Происшествия

В Лопарской столкнулись Yamaha и Chevrolet

Мотоциклисту понадобилась помощь медиков
Елена МОЛОДЦОВА
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От удара мотоцикл отлетел на несколько метров. Фото: УГИБДД по Мурманской областиОт удара мотоцикл отлетел на несколько метров. Фото: УГИБДД по Мурманской области
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Даже самую не оживленную дорогу порой крайне трудно поделить двум частникам дорожного движения. Особенно, если речь идет о спешащем автомобилисте и стремительном мотоциклисте.

- В 14:30 22 августа в Лопарской произошла авария. По предварительной информации, 53-летний водитель Chevrolet выезжал на дорогу с прилегающей территории и столкнулся с мотоциклом Yamaha, - рассказывает инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Удар оказался настолько сильным, что двухколесный «железный конь» отлетел на несколько метров и остановился лишь благодаря ограждению. Несладко пришлось и его 26-летнему водителю – он получил травмы, и ему понадобилась помощь медиков.

На месте работают скорая медицинская помощь и сотрудники ГИБДД.

Напомним, 19 августа аналогичная авария произошла в Апатитах, где на дорогу перед мотоциклистом выехал пьяный водитель "Ижа". Автомобилист, пытаясь уйти от удара, выехал на детскую площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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