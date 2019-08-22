2019-08-22T17:17:11+03:00
Дом. Семья

Под Североморском заметили гуляющих енотов

Зверьки оказались на прогулке [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Еноты бродили под дождем у дороги. Фото: скриншот видеоЕноты бродили под дождем у дороги. Фото: скриншот видео
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Иногда к сообщениями о появлении нетипичных для Севера животных жители Мурманской области совершенно справедливо относятся со скепсисом. Многие ведь помнят историю историю про тигра, якобы гулявшего под Апатитами.

Но иногда экзотические братья наши меньшие сбегают из дома и оказываются на свободе. Так, на улицах Мурманска нередко встречают змей и хорьков, а в сопках столицы Заполярья даже нашли игуану.

А теперь в окрестностях Североморска водители встретили гуляющих у дороги енотов. Толстяки шли вдоль дороги и проявляли интерес к машинам.

- В город идут не только медведи. Встретили возле загородного парка, - рассказали о встрече подписчики группы "Подслушано Североморск" (напомним, в парк в июле наведался косолапый - его пришлось застрелить).

Интригу ситуации раскрыли в самом загородном парке.

- Это наши еноты, они гуляют по территории парка. Также мы выпускаем других животных: оленей, кур, коз, овец и других. Они не убегают, ведь домашние. В шесть вечера зовем на ужин - приходят, иногда и сами. Бывает, что воруют животных, особенно кроликов. Иногда возвращают, - пояснили "КП" в парке.

К слову, еноты многим, посмотревшим видео, показались росомахами. Но у этих опасных хищников нет таких характерных белых пятен на мордочке, как у енотов.

Под Североморском встретили енотов.Видео: vk.com/severpdsh

ИСТОЧНИК KP.RU

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