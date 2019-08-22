СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-22T14:38:39+03:00

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Культура поведения на улицах городов и поселков медленно и верно приходит и на Кольский полуостров. Конфликт между собачниками и простыми северянами решается просто – надо всего лишь соблюдать закон. Чтобы это делать было проще, в Оленегорске установили восемь дог-боксов.

- Стойки с пакетами для уборки за собаками появились у озера Комсомольское напротив площадки воркаута, в скверах Ветеранов и Космонавтики, напротив кафе «Дрова» и еще четыре прикреплены к столбам освещения по городу, - сообщает в своей группе глава Оленегорска Олег Самарский. – Для них уже закуплено три тысячи бумажных пакетов со специальными картонными совочками внутри. Все они 100% биоразлагаемые.

По словам чиновника, владельцы животных уже по достоинству оценили нововведение. А еще Олег Самарский надеться, что новшество позволит поддерживать чистоту городских территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU