2019-08-22T13:32:39+03:00
Дом. Семья

В Мурманске прохожий отпинал джек-рассел-терьера, который хотел его поприветствовать

Теперь злодея ищут хозяин пса [видео]
Елена ЧУМАКОВА
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Именно этого малыша выбрал в качестве "мячика" прохоядщий мимо мурманчанин. Фото: Из личного архива Алексея ПопкоИменно этого малыша выбрал в качестве "мячика" прохоядщий мимо мурманчанин. Фото: Из личного архива Алексея Попко
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Ситуация, которая произошла 20 августа в центре столицы Заполярья, конечно, достаточно спорная. Виноваты обе стороны. Вопрос в том: кто больше.

На записи с видеокамер, которую выложил владелец джек-рассел-терьера Алексей Попко, хорошо видно как от крыльца магазина отбегает маленькая собачка и кидается к проходящему мимо накаченному молодому человеку, а тот с размаху пинает ее и догоняет, чтобы добить.

- Я был в этот момент в магазине. О произошедшем мне сказали добрые люди. Когда увидел запись с камер, был в шоке, - рассказывает Алексей Попко. – Понго сторожил оставленный у входа в магазин детский велосипед, и отбегал только для того, чтобы поздороваться со знакомыми. А тут видимо обознался.

К слову, породистого питомца мурманчанин взял еще щенком и никогда не водил на поводке, видимо не ожидая такого развития событий. К счастью, в инциденте Понго не пострадал, а вот его владелец теперь ищет обидчика пса. Алексей распространил по соцсетям запись с камер видеонаблюдения в надежде, что кто-нибудь узнает в агрессивном прохожем знакомого. Правда, пользователи не торопятся идентифицировать мужчину, а спорят о том, что больше неправ в этой ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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